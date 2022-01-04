Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни за $250 млн.

Издательские права получила компания Warner Music.

Наследники Дэвида Боуи продали права на все его песни за $250 млн.

Американская компания Warner Music приобрела права на все студийные альбомы британского музыканта Дэвида Боуи. По информации источников издания Variety, сумма сделки составила более 250 миллионов долларов.

Как сообщили Би-би-си наследники Боуи, компания Warner Chappell Music получает издательские права на все 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта, один посмертный альбом Toy, премьера которого состоится 7 января, а также синглы и песни из других проектов. Всего в каталоге 111 синглов и 51 видеоклип.

Warner Chappell Music входит в Warner Music Group, ее каталог содержит более 1,4 млн композиций около 65 тыс. авторов.

О том, что альбом Toy, релиз которого должен был состояться в начале 2000-х годов, будет выпущен через 20 лет после записи, стало известно ранее. В релиз войдут несколько оригинальных треков, а также переделанные версии ранних песен Боуи.

Дэвид Боуи (настоящее имя Дэвид Роберт Джонс) умер 10 января 2016 года, через два дня после своего 69-летия и выпуска 25-го студийного альбома Blackstar. До этого полтора года артист боролся с раком печени.

Согласно завещанию, прах музыканта после тайной кремации был развеян на Бали. Остров запомнился певцу во время гастролей в 1980-х.

В марте 2018 года в Великобритании установили первый в мире памятник Боуи – бронзовую скульптуру "Земной посланник" разместили на Рыночной площади в центре города Эйлсбери, где музыкант выпустил два альбома: Hunky Dory (1971) и The Rise and Fall of Zig and the Spiders из Mars (1972).

Дэвид Боуи был посмертно удостоен четырех премий "Грэмми" и двух наград Brit Awards.

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