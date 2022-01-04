Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн.

Однако долго удержать этот показатель не удалось.

Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн.
Фото: fainaidea.com

Apple стала первой в мире публичной компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Соответствующие показатели были зафиксированы в понедельник, 3 января, но не смогли продержаться долго.

Акции на короткое время выросли примерно на 3% до нового рекордного максимума в $182,85. Впоследствии стоимость снизилась, пишет CNN.

Рыночная стоимость Apple впервые превысила 1 трлн долларов в августе 2018 года и $2 трлн – в августе 2020 года.

За прошлый год акции техногиганта выросли на 35%. Увеличить прибыль помог спрос на новые iPhone линейки 13 и более старшие модели, а также услуги по подписке сервисов Apple Music, Apple TV и т.д.

Капитализация компании – это текущая стоимость всех акций.

Apple – американская технологическая компания с офисом в Купертино. Самые популярные продукты - смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры и ноутбуки Mac.

Капитализация еще одного техногиганта Microsoft составляет около $2,5 трлн, владельца Google – Alpabet – примерно $2 трлн. Акции Amazon стоят около 1,7 трлн.

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