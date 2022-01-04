Apple стала первой компанией с капитализацией более $3 трлн.
Однако долго удержать этот показатель не удалось.
Apple стала первой в мире публичной компанией, капитализация которой превысила $3 трлн. Соответствующие показатели были зафиксированы в понедельник, 3 января, но не смогли продержаться долго.
Акции на короткое время выросли примерно на 3% до нового рекордного максимума в $182,85. Впоследствии стоимость снизилась, пишет CNN.
Рыночная стоимость Apple впервые превысила 1 трлн долларов в августе 2018 года и $2 трлн – в августе 2020 года.
За прошлый год акции техногиганта выросли на 35%. Увеличить прибыль помог спрос на новые iPhone линейки 13 и более старшие модели, а также услуги по подписке сервисов Apple Music, Apple TV и т.д.
Капитализация компании – это текущая стоимость всех акций.
Apple – американская технологическая компания с офисом в Купертино. Самые популярные продукты - смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры и ноутбуки Mac.
Капитализация еще одного техногиганта Microsoft составляет около $2,5 трлн, владельца Google – Alpabet – примерно $2 трлн. Акции Amazon стоят около 1,7 трлн.