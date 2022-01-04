В Украине ввели новые требования по стажу для выхода на пенсию: кто останется без выплат в 2022 году

Для украинцев, которые собираются выйти на пенсию в 2022 году, будут действовать новые требования к страховому стажу. В частности, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам нужно будет иметь минимум 29 лет стажа.

В 2021 году выйти на пенсию в 60 лет можно было при наличии страхового стажа по меньшей мере 28 лет. На пенсию в 63 года в 2022 году смогут выйти люди со страховым стажем от 19 до 29 лет, в 65 – при стаже от 15-ти до 18 лет.

В случае отсутствия страхового стажа, который дает право на назначение пенсии по возрасту по достижении 63 лет, такая пенсия назначается по достижении человеком 65-летнего возраста. Размер выплат будет отличаться в зависимости от наличия полного (15-18 лет) стажа, либо отсутствия стажа. Граждане, которые не имеют 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию в 65 лет и получать социальную выплату. На сегодняшний день ее размер составляет 1 854 грн.

С каждым годом требования к стажу будут увеличиваться на 1 год до 2028 года, пока не составит 35 лет.

Некоторым украинцам могут засчитать двойной стаж к пенсии. Это касается тех граждан, которые выходят на пенсию по на льготных условиях. В частности, это пенсионеры, которые работали в психиатрических учреждениях здравоохранения, в лепрозорных и противочумных учреждениях здравоохранения, в учреждениях (отделениях) по лечению лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека или больных СПИДом, в других инфекционных учреждениях (отделениях) здравоохранения, в патолого-анатомичних и реанимационных отделениях учреждений здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Украине повысят пенсию женщинам, которые в 2022 году выйдут на заслуженный отдых.