В Украине с 1 января выросли налоги для некоторых граждан: сколько придется заплатить

В Украине с 1 января повысился размер налогов, зависящих от показателя минимальной заработной платы. Речь идет о Едином социальном взносе (ЕСВ), так называемом Едином налоге, который платят ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения.

Таким образом, с 1 января 2022 года минимальный размер ЕСВ в месяц составит 1430 грн, а с 1 октября он вырастет до 1474 грн.

Максимальный размер начисленного ЕСВ в месяц с 1 декабря 2021 увеличен до 21 450 грн, а с 1 октября 2022 будет составлять 22 110 грн.

Квартальная сумма налога составит 4070 грн. В налоговой декларации за 2021 год нужно указать изменение размера ЕСВ: с января по ноябрь – 1 320 грн, а в декабре – 1 430 грн.

Размер единого налога для ФЛП первой группы в месяц в 2022 году составит 248,1 грн (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января). Для ФЛП второй группы налог вырос до 1300 грн (20% от "минималки"), для третьей группы – сумма составляет 5% от дохода.

Доходы ФЛП, работающих по общей системе налогообложения, полученные в течение календарного года от хозяйственной деятельности, будут облагаться налогом по ставке 18% Налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора от чистого дохода.

Ранее сообщалось, что украинцев ждут массовые проверки имущества. Гражданам, которые честно работали и платили налоги, нечего бояться за свое имущество, а вот тех, кто скрывает свои доходы, ждут косвенные методы налогового контроля.