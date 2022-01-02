РоSSийский "Газпром" похвастался рекордной добычей газа в 2021 году

В 2021 году роSSийский концерн "Газпром" добыл 514,8 млрд кубометров газа. Это лучший результат за последние 13 лет, сообщил глава компании Алексей Миллер.

"И это плюс 62,2 млрд кубометров к показателю 2020 года. Прирост добычи "Газпрома" покрыл львиную долю роста мирового потребления газа в 2021 году", - приводит его слова пресс-служба "Газпрома".

Миллер добавил, что экспорт газа в прошлом году увеличился до 185,1 миллиарда кубов – на 5,8 миллиарда больше, чем в 2020-м.

"Результат 2021 года занял четвертую строчку среди исторических рекордов компании. Отмечу, что закупку роSSийского трубопроводного газа нарастили 15 стран", - уточнил глава "Газпрома".

По его словам, самый большой прирост обеспечили крупнейшие потребители роSSийского трубопроводного газа – Германия (+10,5%), Турция (+63%) и Италия (+20,3%).

В "Газпроме" отметили, что выросли и объемы транспортировки по газопроводу "Сила Сибири" в Китай . Туда "Газпром" регулярно поставлял топливо с превышением контрактных обязательств, а с 1 января вышел на новый уровень.

Как отметил Миллер, значительную роль в обеспечении надежных поставок играют морские газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", а с 29 декабря полностью готов к работе и "Северный поток-2".

Напомним, стоимость газовых фьючерсов в Европе начала стабильно расти с середины августа, а в конце сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров достигла 2000 долларов.

В конце декабря цены снова приблизились к этой отметке, а затем резко упали ниже 1000 долларов за куб.

В Евросоюзе допускают, что РоSSия пытается оказать давление на Европу, чтобы добиться сертификации газопровода "Северный поток-2".