ФЛП в Украине будут работать по новым правилам

Правительство Украины так и не приняло закон об отсрочке внедрения целого ряда новых правил для физических лиц-предпринимателей. С 1 января 2022 года ФЛП ждут нововведения, которых придется придерживаться всем.

В Украине с 1 января 2022 года для ФЛП второй, третьей и четвертой групп станут обязательными регистраторы (кассовые аппараты). Массовые митинги предпринимателей, которые требовали отсрочить на год внедрение обязательных РРО, не приняли во внимание.

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что все требования о минимальнйо стоимости покупок, лимитов неприменения РРО и отсрочек по любому поводу являются не более чем "обманом и профанацией мошенников".

Авторы закона о повсеместных РРО/ПРРО уверены, что это даст возможность вывести из тени экономику страны, продемонстрирует реальные обороты ФЛП и увеличить поступления в бюджет. Однако в Ассоциации малого и среднего бизнеса с этим не согласны. Расчеты экспертов показывают, что экономика от такого шага намного больше потеряет, чем приобретет.

Стоит отметить, что на время карантина продолжает действовать запрет на проверки ФЛП, поэтому наличие кассовых аппаратов проверить не смогут. Но как только карантин будет отменен, нарушителей нового закона ждут значительные штрафы.

За каждую непроведенную через РРО сделку придется заплатить 100% стоимости проданного товара или услуги. Штраф за указание неточных данных составит с 1 января 2022 года 510 гривен, 5100 гривен заплатят те, кто продает товары без предварительного программирования каждого наименования.

Напомним, украинцев предупредили, что после установки кассовых аппаратов ФЛП рискуют заработать крупные штрафы. Какие действия могут привести к взысканиям?