Педагогам с 1 января повысили зарплату

С 1 января в Украине размеры должностных окладов и доплат для педагогов повысились на 5-30%.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 28 декабря 2021 года.

На 10% зарплату подняли:

- педагогам в учреждениях специализированного образования, художественного, спортивного, военного и научного направления и других учреждениях специализированного образования;

- руководящим и педагогическим работникам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах,

- педагогам в высших профессиональных (профессионально-технических) училищах, центрах профессионального (профессионально-технического) образования,

- педагогическим работникам учебных заведений интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион).

На 20% больше будут платить педагогическим работникам, помощникам воспитателей и руководящим работникам:

- в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа (специальных, санаторных),

- в учебных заведениях для детей, требующих особых условий воспитания и длительного лечения (или при наличии в учебных заведениях таких классов, групп),

- в учебных заведениях при учреждениях исполнения наказаний,

- приемниках-распределителях для детей,

- школах социальной реабилитации и профессиональных училищах социальной реабилитации,

- центрах медико-социальной реабилитации детей,

- специальных воспитательных учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы,

- приютах для детей, социально-реабилитационных центрах (детских городках) и центрах социально-психологической реабилитации детей,

- в домах ребенка, детских домах и заведениях общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

На 25% – педагогам в специальных учреждениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), в инклюзивно-ресурсных центрах и логопедических пунктах.

На 30% – педагогам в специализированных домах ребенка, детских домах и заведениях общего среднего образования интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (или при наличии в них групп, классов), с контингентом лиц с особыми образовательными потребностями или нуждающихся в длительном лечении; в противотуберкулезных учреждениях, учреждениях, отделениях для детей, больных активными формами туберкулеза.

Зарплаты также повысились за использование иностранного языка в работе, за ведение групп продленного дня, классное руководство и проверку домашних работ.