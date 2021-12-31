Германия закрывает половину своих АЭС

Еще через год планируется закрыть остальную часть АЭС и полностью перейти на другие источники энергии.

В Германии в пятницу прекращают работу половина из шести действующих АЭС. Впоследствии, согласно плану властей, еще через год планируется закрыть три АЭС и полностью перейти на другие источники энергии, информирует Associated Press.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", решение о постепенном отказе от атомной энергии принял еще в 2002 году канцлер Герхард Шредер. Затем его преемница Ангела Меркель сначала выступила за продление срока работы АЭС Германии. Однако после катастрофы на АЭС в Фукусиме в 2011 году Меркель изменила позицию и решила, что в 2022 году страна должна завершить закрытие всех АЭС.

Нынешнее правительство ФРГ во главе с Олафом Шольцом оставило эти планы в силе.

Напомним, в марте правительство Германии согласовало с четырьмя энергетическими компаниями условия выплаты компенсаций за досрочный вывод из эксплуатации атомных электростанций на территории страны, которые им принадлежат. Выплаты должны компенсировать компаниям потери от прекращения производства электричества и инвестиции.