Производитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 года

В ближайшие годы аккумуляторной индустрии предстоит догонять электромобильную по уровню спроса, и для этого уже сейчас требуются колоссальные инвестиции. Многие участники рынка готовы привлекать капитал на фондовом рынке, кто-то формирует альянсы с автопроизводителями, все при этом полны решимости брать предоплату с клиентов. SK On не намеревается выходить на IPO до 2023 года, хотя LG Energy Solution придерживается обратной стратегии.

Источник изображения: SK innovation

Как поясняет DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ , компания LG Energy Solution намеревается выйти на первичное размещение акций к концу января, привлекая в первом раунде финансирования до $10,7 млрд. Капитализация всей компании при этом достигнет $58,75 млрд, что также не может не впечатлять. У этого производителя есть предприятия в Южной Корее, США , Польше и Китае, а в Индонезии компания действует в рамках совместного предприятия с Hyundai Motor.

Примечательно, что располагая самым крупным портфелем заказов среди всех производителей тяговых батарей (совокупной ёмкостью 1,2 ТВт·ч), конкурирующая компания SK On не торопится выходить на публичный фондовый рынок. Этот шаг она рассчитывает сделать не ранее 2023 года, если верить тайваньским источникам. Уже в следующем году SK On сможет выручить от реализации тяговых аккумуляторов около $5,5 млрд, что позволит выйти на безубыточность. В качестве оборотного капитала компания пока намеревается использовать средства первичных инвесторов, авансовые платежи от клиентов и те деньги, которые она будет получать от партнёров в рамках совместных предприятий — той же корпорации Ford Motor, например. Предприятия SK On расположены в Южной Корее, Китае, Венгрии и США .

Третий корейский игрок в этом сегменте, компания Samsung SDI, уже является публичной, и пока не намеревается структурно отделять бизнес по производству литиевых аккумуляторов. Текущий год компания рассчитывает завершить с $1,7 млрд свободных средств, которые можно будет направить на расширение производства.