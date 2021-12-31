Правительство ввело госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло

Запрещено устанавливать наценку на эти два продукта более чем на 10%.

Правительство ввело госрегулирование цен на батон и подсолнечное масло
Фото: Макс Левин

Кабинет министров внес батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования продающие их, а также запретил устанавливать наценку на эти два продукта свыше 10%.

Соответствующее постановление от 30 декабря 2021 года опубликовано на сайте Кабмина.

Отмечается, что такие правила будут действовать до завершения в Украине карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Согласно действующему постановлению Кабмина от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость. К ним относятся: гречневая крупа, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 72 5%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство планирует разработать "механизмы поддержки", чтобы сдержать рост цен на хлеб, растущих в связи со стремительным подорожанием газа. Кроме того, правительство хочет ограничить наценку на ряд социальных и пищевых продуктов, чтобы умерить рост их цены.

Рыночная цена на газ в Европе в конце декабря 2021 года выросла до 70 гривен за кубометр из-за снижения поставок со стороны РоSSии. 21 декабря цена на газ в Европе впервые в истории превысила отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров. На пике цена на хабе в Нидерландах доходила до 2200 долларов. Скачок цен также был связан с сокращением ветрогенерации в Германии.

В ассоциации "Укркондпром" накануне заявили, что предприятия кондитерской отрасли вынуждены останавливать производство части ассортимента в связи с такими ценами.

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