АМКУ оштрафовал Ощадбанк за навязывание платных SMS владельцам "Карты киевлянина"

Банк признал нарушение и прекратил его.

АМКУ оштрафовал Ощадбанк за навязывание платных SMS владельцам "Карты киевлянина"
Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Антимонопольный комитет в пятницу, 31 декабря, выписал Ощадбанку штраф в полмиллиона гривень за навязывание платных SMS владельцам "Карты киевлянина".

На сайте АМКУ сообщается, что с июня 2016-го по декабрь 2021 года условием получения "Карты киевлянина" является обязательное подключение платной услуги SMS-информирования. Кроме того, она автоматически активировалась при регистрации карт в интернет-банкинге "Сбер 24/7".

"Поскольку АО «Ощадбанк» был единственным банком-участником проекта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина», владельцы соответствующих карт вынуждены были соглашаться на его условия и терпели финансовые расходы», - считает АМКУ.

Комитет решил, что Ощадбанк злоупотреблял своим монопольным положением и заслуживает штрафа в размере 503,6 тыс. гривень.

Ощадбанк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с комитетом при рассмотрении дела.

Карта киевлянина - это платежная карта, содержащая персональные данные и позволяющая идентифицировать человека. С ее помощью на территории Киева можно получать льготы, доплаты, компенсации, сервисы, услуги и скидки. Например, можно со скидкой покупать лекарства в коммунальных аптеках, оплачивать коммунальные платежи без комиссии, проходить идентификацию на городских электронных сервисах.

Карточку могут получить люди, зарегистрированные в Киеве или работающие или обучающиеся. Плата за обслуживание карты составляет 120 гривень в год (кроме льготников).

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