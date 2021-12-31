Нацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования банков
Большинство банков с потенциальной нехваткой капитала уже решили свои проблемы.
Национальный банк в 2021 году после годового перерыва провел стресс-тестирование банков Украины. В четверг, 30 декабря, он сообщил о его результатах.
На сайте регулятора сообщается, что стресс-тестирование проходили 30 банков, которые по состоянию на начало 2021 года совокупно владели 93% активов банковской системы.
Успешно прошли стресс-тестирование девять банков. Большинство из них – с иностранным капиталом, а также государственный Приватбанк. Также в этом году по результатам стресс-тестов не нуждались в капитале ПУМБ и А-Банк.
При базовом сценарии достаточность основного капитала для банков, проходивших стресс-тестирование, в среднем возрастала. Большинство проанализированных финучреждений были прибыльными, а уровень их капитала рос. Однако у девяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале.
По кризисному сценарию, количество банков, которые могли бы столкнуться с нехваткой капитала, возросло до 20.
Среди них – Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, "Южный", "Кредит Днепр", Мегабанк, ТАСкомбанк, "Восток", Кредобанк, Универсал Банк и другие.
Все банки, для которых установлена потребность в капитале, разработали и согласовали с НБУ программы капитализации или реструктуризации. За прошедшее после стресс-тестов время почти все банки уже решили проблемы с капиталом, и по состоянию на начало декабря только у пяти банков норматив достаточности основного капитала был ниже необходимого уровня, определенного по неблагоприятному сценарию.
Напомним, что оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме ЧАО "Расчетный центр", который осуществлял исключительно расчетные операции, а позже вообще сдал банковскую лицензию. Этот этап производится с привлечением независимого аудитора.
Стресс-тестирование проходят только самые крупные банки.
В 2020 году стресс-тестирование не проводилось в связи с кризисом, вызванным распространением COVID-19.