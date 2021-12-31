Нацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования банков

Большинство банков с потенциальной нехваткой капитала уже решили свои проблемы.

Нацбанк обнародовал результаты стресс-тестирования банков
Фото: пресслужба НБУ

Национальный банк в 2021 году после годового перерыва провел стресс-тестирование банков Украины. В четверг, 30 декабря, он сообщил о его результатах.

На сайте регулятора сообщается, что стресс-тестирование проходили 30 банков, которые по состоянию на начало 2021 года совокупно владели 93% активов банковской системы.

Успешно прошли стресс-тестирование девять банков. Большинство из них – с иностранным капиталом, а также государственный Приватбанк. Также в этом году по результатам стресс-тестов не нуждались в капитале ПУМБ и А-Банк.

При базовом сценарии достаточность основного капитала для банков, проходивших стресс-тестирование, в среднем возрастала. Большинство проанализированных финучреждений были прибыльными, а уровень их капитала рос. Однако у девяти банков обнаружили потребность в дополнительном капитале.

По кризисному сценарию, количество банков, которые могли бы столкнуться с нехваткой капитала, возросло до 20.

Среди них – Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, "Южный", "Кредит Днепр", Мегабанк, ТАСкомбанк, "Восток", Кредобанк, Универсал Банк и другие.

Все банки, для которых установлена потребность в капитале, разработали и согласовали с НБУ программы капитализации или реструктуризации. За прошедшее после стресс-тестов время почти все банки уже решили проблемы с капиталом, и по состоянию на начало декабря только у пяти банков норматив достаточности основного капитала был ниже необходимого уровня, определенного по неблагоприятному сценарию.

Напомним, что оценка устойчивости проводится Национальным банком с 2018 года и состоит из оценки качества активов и стресс-тестирования. Оценку качества активов проходили все банки, кроме ЧАО "Расчетный центр", который осуществлял исключительно расчетные операции, а позже вообще сдал банковскую лицензию. Этот этап производится с привлечением независимого аудитора.

Стресс-тестирование проходят только самые крупные банки.

В 2020 году стресс-тестирование не проводилось в связи с кризисом, вызванным распространением COVID-19.

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