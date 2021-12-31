AMD не успела согласовать оформление сделки с Xilinx в этом году

Обратный отсчёт времени до конца 2021 года уже измеряется часами, поэтому AMD и Xilinx в совместном заявлении сочли нужным сообщить, что не успели получить разрешение регуляторов на оформление сделки по слиянию, которая была анонсирована в конце октября 2020 года. Стороны ожидают, что всё будет согласовано в первом квартале 2022 года.

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По словам представителей компаний, прогресс в согласовании не прекращается, и они по-прежнему рассчитывают на благоприятный для себя исход. Каких-либо изменений в условиях этой сделки не ожидается. Важно отметить, что на первом этапе обмен акциями оценивал сумму сделки в $35 млрд, которые AMD условно бы передала акционерам Xilinx, но с тех пор курс акций первой заметно укрепился, и теперь денежный эквивалент сделки достигает $62 млрд. По крайней мере, такой результат даёт конверсия 247 880 415 акций Xilinx в ценные бумаги AMD в пропорции 1,7234 за штуку по курсу $145,15.

Вчерашние торги акции AMD завершили снижением на 2,1 %, но после закрытия сессии они выросли в цене на 0,15 %. При этом акции Xilinx снизились в цене на 3,6 %. Фактически, последним этапом согласования сделки остаются переговоры с китайскими регуляторами, которые настороженно относятся к подобным слияниям. Теперь им предстоит выдать своё заключение до конца первого квартала 2022 года.



