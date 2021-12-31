"Нефтегаз" выиграл обжалование в конституционном суде Словакии по делу IUGAS

Конституционный суд Словакии признал, что "Нефтегаз Украины" понес необоснованные расходы в пределах исполнительного производства на территории Словацкой Республики по делу IUGAS.

Об этом сообщается на сайте "Нефтегаза".

Этот суд касается контракта 2003 года, который подписал тогдашний заместитель председателя правления "Нефтегаза" Игорь Воронин с итальянским Italia Ukraina Gas Spa (IUGAS). Он предусматривал поставку 13 млрд куб. м газа в течение 10 лет по фиксированной цене 110 долларов за тысячу кубометров.

Снабжение планировалось осуществить в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2013 года в объеме 1,3 млрд кубометров в год на условиях доставки в пункт приема Вельке Капушаны на украинско-словацкой границе. Тогда НАК получал туркменский газ по 50 долларов за тысячу кубометров, и компания должна зарабатывать на этих поставках около 780 млн долларов в год.

В первые годы поставки газа по контракту не производились, а через некоторое время стало невозможным, поскольку весь газ в страну начала импортировать компания RosUkrEnergo, а продавать - "Укргазэнерго".

Итальянская компания решила судиться, и в конце 2012 года Стокгольмский арбитраж обязал "Нефтегаз" выплатить IUGAS 12,7 млн долларов за период с 1 сентября 2008 года по 31 декабря 2010 года. В период до 1 сентября 2008 г. неосуществление поставок не привело к штрафу, поскольку IUGAS не подавала на них заявок. А в 2011-2012 годах компания не могла поставлять газ из-за обстоятельств, которые были вне ее контроля.

В 2017 году по инициативе IUGAS и венгерской Trameta kft в Словакии началось исполнительное производство с целью взыскания с "Нефтегаза" 12,7 млн. долларов и процентов по решению Стокгольмского арбитража от 19 декабря 2012 года.

В рамках принудительного исполнения арбитражного решения словацкий судебный исполнитель арестовал небольшой объем природного газа "Нефтегаза", импортируемого через территорию Словакии. Позже один из районных судов Братиславы обязал "Нефтегаз" возместить расходы по хранению этого газа в размере более 11,5 млн евро.

Украинская компания заявила, что ни судебный исполнитель, ни компания-хранитель не предоставили никаких документальных подтверждений факта и стоимости хранения арестованного газа и начала обжаловать решение братиславского суда.

В конце концов, Конституционный суд отменил его и обязал братиславский суд повторно рассмотреть жалобы "Нефтегаза".

"Это исполнительное производство стало крупнейшим в истории Словацкой Республики. Юристы Нафтогаза подготовили заявление в Районный суд Братиславы II с ходатайством о повторном рассмотрении вопроса обоснованности и законности расходов на хранение газа, и подадут его в ближайшее время. Согласно словацкому законодательству, при пересмотре жалобы Нафтогаза Районный суд Братиславы II будет обязан соблюдать позицию Конституционного суда Словакии", - заявила пресс-служба "Нефтегаза".