Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

На открытии торгов цена газа с поставками в январе превышала 1100 долларов.

Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Фото: dtek.com

Спотовая цена на газ в Европе 30 декабря опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на TTF упала на 12%.

Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, на открытии торгов цена газа с поставками в январе превышала 1100 долларов. В течение дня стоимость газа снижалась и к 19:00 по киевскому времени цена опустилась до 988 долларов. Это на 12% ниже, чем днем раньше.

Напомним, 21 декабря биржевая цена на газ установила новый исторический рекорд, преодолев отметку $2200 за 1000 куб. м. Цена растет на фоне информации об остановке и развороте в реверсе трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также падения ветрогенерации в регионе.

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