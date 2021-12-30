Group DF заявила о продаже "Крымского титана" в оккупированном Армянске

Покупателем выступила роSSийская компания "Русский титан".

Group DF заявила о продаже "Крымского титана" в оккупированном Армянске
Фото: infoindustria.com.ua

Компания "Юкрейниан Кемикал продактс", входящая в Group DF, заявила о продаже завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

"ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Русский титан" (РФ). Условия соглашения предусматривают, что все движимое и неподвижное имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя. Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры", - говорится в пресс-релизе.

Group DF объяснила свое решение тем, что "Крымский титан" потерял свою экономическую привлекательность из-за политических обстоятельств. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи.

В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в "Юкрейниан кемикал продактс", принадлежащее немецкой Ostchem Germany GmbH.

Завод в Армянске производит диоксид титана.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлицНалоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлиц
Фрилансеров в Украине заставят платить налогиФрилансеров в Украине заставят платить налоги
Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»
Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателейШтрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Блок рекламы


Похожие новости
Аукцион по продаже "ОГХК" сорвался в третий разАукцион по продаже "ОГХК" сорвался в третий раз
Страховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у АхметоваСтраховая компания VUSO заявила о покупке "АСКА" у Ахметова
Беларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в УкраинуБеларусь заявила о возобновлении поставок электроэнергии в Украину
У руководителя "Авиалиний Антонова" обнаружили незадекларированную недвижимость в оккупированном КрымуУ руководителя "Авиалиний Антонова" обнаружили незадекларированную недвижимость в оккупированном Крыму
Болгария заявила, что газ из Азербайджана вчетверо дешевле роSSийскогоБолгария заявила, что газ из Азербайджана вчетверо дешевле роSSийского
СБУ заявила о растрате 20 млн гривен на строительстве Днестровской ГАЭССБУ заявила о растрате 20 млн гривен на строительстве Днестровской ГАЭС
НБУ вышел на межбанк с продажей валюты — впервые за два месяца (обновлено)НБУ вышел на межбанк с продажей валюты — впервые за два месяца (обновлено)
Кредиты должников попадут к коллекторам: государственный банк объявил о продаже проблемных займовКредиты должников попадут к коллекторам: государственный банк объявил о продаже проблемных займов
Прокуратура заявила об аресте земельного участка в Киеве, где строят элитный ЖКПрокуратура заявила об аресте земельного участка в Киеве, где строят элитный ЖК
Рынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участковРынок земли: нотариусы отказываются оформлять сделки по купле-продаже участков
Последние новости
Подгружаем последние новости