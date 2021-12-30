Group DF заявила о продаже "Крымского титана" в оккупированном Армянске

Компания "Юкрейниан Кемикал продактс", входящая в Group DF, заявила о продаже завода "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

Об этом сообщила пресс-служба Group DF.

"ЧАО "Ukrainian Chemical Products", ранее известное как "Крымский титан" (крупный производитель диоксида титана, Армянск, Крым), продало все свои активы в Крыму компании "Русский титан" (РФ). Условия соглашения предусматривают, что все движимое и неподвижное имущество бывшего завода «Крымский титан» переходит в собственность покупателя. Соглашение закрыто, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры", - говорится в пресс-релизе.

Group DF объяснила свое решение тем, что "Крымский титан" потерял свою экономическую привлекательность из-за политических обстоятельств. Не имея контроля над этим активом с 2016 года, группа искала возможность его продажи.

В 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев , затем Group DF переименовала его в "Юкрейниан кемикал продактс", принадлежащее немецкой Ostchem Germany GmbH.

Завод в Армянске производит диоксид титана.