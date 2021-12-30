Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого выше

Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше оказалась неравноценной. При этом, как выяснилось, полякам она обходится дешевле, чем нашим гражданам. К такому выводу пришли экономисты, суммировав стоимость одних и тех же продуктов, которые входят в повседневный рацион украинцев.

О том, как велись подсчеты, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам экономиста, бралась цена на 24 вида продуктов, которые составляют основу питания наших сограждан. В итоге получилось, что в Польше стоимость продовольственной корзины ощутимо дешевле, чем у нас.

"Мы взяли 24 продукта питания, которые входят в социально значимый пакет для украинцев и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше… Мы взяли цены по торговой сети, которая присутствует и у нас, и у них. Польский набор оказался на 8% дешевле", – говорит Пендзин.

По словам экономиста, почти все украинские продукты из этого набора оказались дороже, чем они стоят в Польше . В частности, у наших западных соседей дешевле стоят хлеб, молочные продукты, сахар, курятина, подсолнечное масло и другой провиант. При этом яблоки в Польше оказались вполовину дешевле, чем у нас.

Нельзя также забывать, что доходы украинцев значительно ниже, чем у поляков. Следовательно, нашим гражданам приходится тратить на еду гораздо больше, чем гражданам Польши . Они тратят на продукты в среднем всего 12% семейного бюджета, а мы – 46%.

Почему в Польше те же продукты дешевле, чем в Украине?

Украина находится с Польшей примерно в одинаковых климатических условиях. То есть, у них более низкую стоимость продуктов никак не объяснить более теплым климатом и благоприятными условиями для растениеводства. Однако у них есть ряд причин, чтобы стоимость продуктов была ниже.

Первая причина: НДС на продукты питания в Польше составляет всего 5%, тогда как у нас он равен 20%. Более того, в Евросоюзе уже анонсировали, что со второго полугодия следующего года вообще упраздняют НДС на пищевые продукты.

Вторая причина: в Евросоюзе сельское хозяйство дотируется государством на 60%, а наши аграрии дотаций не имеют.

И третья причина: наши аграрии не могут свободно сбывать свою продукцию за границей, поскольку нам на все продукты братья из Евросоюза установили квоты.

Напомним, тем временем отечественные пекари заявили о 30-процентном повышении цен на хлеб.