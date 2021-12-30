Памятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривен

Проданное историческое здание находится на Софиевской улице.

Фото: СЕТАМ

Укрэксимбанк 23 декабря провел аукцион по продаже двух-трехэтажного дома по Софиевской улице рядом с Майданом Незалежности в Киеве, на котором его купили почти за 47 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба государственного предприятия "СЕТАМ", которое предоставляет площадку для продажи арестованного и другого имущества.

Жилой дом, проданный банком, является образцом жилой застройки Киева конца 19 века. Первоначально одноэтажное здание на этом участке было построено во второй половине позапрошлого века. Позже по заказу дворового советника Гомилевского архитектор Воронцов надстроил там второй этаж и пристроил еще одно трехэтажное здание.

Объект является недавно признанным объектом культурного наследия (приказ комитета охраны и реставрации памятников истории, культуры и исторической среды КГГА от 16.05.1994 №10). Между банком и Главным управлением культурного наследия КГГА был заключен охранный договор на недавно признанный объект культурного наследия от 13.04.2010.

Фото: СЕТАМ

Нежилые помещения общей площадью 884 кв. м оказались в собственности банка в 2010 году на основании договора об удовлетворении требований ипотекодержателя.

Покупатель, которого в сообщении не называют, должен заплатить деньги до 11 января.

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