АМКУ разрешил Хмельницкому и партнерам приобрести "Большевик"

Антимонопольный комитет дал ООО "Дженерал Коммерс" разрешение на приобретение АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве .

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Рассмотрев повторное заявление о концентрации, поданное ООО "Дженерал Коммерс" – победителем аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный Завод" ("Большевик"), проводившегося в рамках крупной приватизации, Комитет предоставил соответствующее разрешение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первое заявление ООО "Дженерал Комерс" было оставлено без рассмотрения, поскольку в ее материалах не хватало всей необходимой информации, в частности финансового обеспечения сделки. Общество, устранив недостатки, указанные Комитетом, подало повторное заявление в конце ноября этого года.

"Поскольку повторное заявление отвечало всем требованиям Положения о концентрации, Комитет принял его к рассмотрению", - говорится в заявлении.

В АМКУ отметили, что заявленная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках Украины и не запрещена в соответствии с Законом Украины "О санкциях". Следовательно, дали разрешение на проведение соглашения.

В то же время АМКУ напомнил, что продолжает начатое по собственной инициативе исследование обстоятельств и действий участников аукциона по продаже "Большевика". Комитет проверяет обнародованные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона.

Напомним, что 27 октября ФГИ провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод".

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривень (на 2% больше стартовой стоимости). Новыми собственниками предприятия с участком площадью 35 га вблизи ст. г. Шулявская стали Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Через несколько недель после аукциона глава ФГИ Сенниченко подал в отставку.

Основанный в 1882 году Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия является промышленный квартал на киевской Шулявке. В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности, в городе Жашковка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях. Сейчас предприятие полуразрушено, большинство цехов давно простаивают, а оборудование до сих пор работающих изношено на 80%.