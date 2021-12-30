В Украину прибыло четвертое судно с углем для "Центрэнерго"

В среду, 29 декабря, в одесский порт "Южный" зашло четвертое судно с углем для государственных тепловых электростанций, входящих в состав ПАО "Центрэнерго".

На сайте компании сообщается, что Панамакс Van Gogh доставил в Украину 88 тысяч тонн энергетического угля колумбийского происхождения.

В ноябре и декабре 2021 года "Центрэнерго" импортировало морем около 300 тыс. тонн импортного энергетического угля в рамках договоренностей с международными трейдерами.

Предыдущее третье судно с 82,5 тыс. тонн импортного угля зашло в Украину 17 декабря.

На январь 2022 года запланировано прибытие еще двух судов с углем из Австралии. Ориентировочные даты прибытия в порт 15-17 и 28-29 января. Общий объем ожидаемых партий составляет 150 тыс. тонн угля для нужд генерации "Центрэнерго".

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль и министр энергетики Герман Галущенко недавно заявили, что проблему с углем в Украине удалось решить, и его запасы уже увеличиваются, несмотря на то, что РоSSия заблокировала транзит угля из Казахстана.

По оценке Минэнерго, потребление угля в декабре составит 1,8 млн. тонн, а поступления - 2 млн. тонн.

Для экономии угля государство увеличило производство электроэнергии на атомных станциях. Сейчас они работают 14 энергоблоками из 15-ти.