Цены на хлеб: пекари заявили о существенном повышении стоимости хлеба

Уже в ближайшее время в Украине вырастут цены на хлеб. Это произойдет из-за нескольких факторов. Главный из них – повышение цен на энергоносители. Из-за роста тарифов на газ стоимость хлеба вырастет сразу почти на треть.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции "Рост цен на энергоносители – угроза продовольственной безопасности Украины" президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Юрий Дученко заявляет, что расходы на выпечку хлеба растут день ото дня – вместе с затратами на энергоносители. Из-за стремительного подорожания газа себестоимость выпечки становится все выше. Так, еще год назад газ, который нужно было потратить для выпечки одной буханки хлеба, стоил 50 копеек. А теперь для того, чтобы испечь одну буханку, нужно потратить 5 гривен.

Конечно, такое десятикратное повышение стоимости энергоносителя, не может не сказаться на конечной цене продукта. Поэтому цены на хлеб будут повышать, по крайней мере, на 30%. Если этого не сделать, то будет еще хуже. Хлебопекарская отрасль попросту не выживет, и тогда в стране наступит "хлебный коллапс". А ведь на сегодня хлеб является едва ли не главным продуктом потребления для большой части малоимущих украинцев.

Дученко также говорит, что можно было избежать такого большого повышения цен на хлеб. Пекари предлагали повышать их поэтапно – на 5%. Однако тогда взбунтовалась торговая сеть. Продавцы побоялись сокращения объема покупок хлеба. Тогда такой пятипроцентный рост цены на хлеб был экономически обоснованным, и он позволили бы хлебопекарской отрасли оттянуть более существенное повышения цен. К тому же, плавный рост цен население перенесло бы проще.

Но теперь медлить уже нельзя. Речь идет о выживании хлебопекарской отрасли как таковой. Поэтому придется повышать цены сразу почти на треть.

Напомним, рост цен на хлеб связан не только с повышением стоимости энергоносителей, но еще и с тем, что государственные закрома оказались пустыми. Государство не осуществило закупок зерна в госрезерв, а экспортеры вывезли почти все продовольственное зерно за границу. Поэтому Украине теперь придется его импортировать обратно в страну, однако уже втридорога.