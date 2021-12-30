Налог на сладкие газированные напитки: в Верховной Раде хотят обложить налогом еще один вид продуктов

В Украине хотят ввести налог на сладкие газированные напитки. Таким образом власть стремится уменьшить потребление этих напитков подрастающим поколением. А это приведет к уменьшению заболеваемости сахарным диабетом и другими недугами.

С такой инициативой выступил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По словам Радуцкого, чрезмерное употребление сладких газированных напитков наносит организму невосполнимый вред. Взрослые, которые снисходительно относятся к увлечению детей сладкими напитками, недооценивают этот вред. Между тем, сахарный диабет, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания год от года становятся моложе. Причем, как утверждают медики, в 80% эти заболевания можно было бі предотвратить, если бы люди правильно питались.

"В отличие от сахара из продуктов питания, сахар из напитков (особенно газированных) усваивается слишком быстро, что перегружает нашу поджелудочную железу и печень, что со временем приводит к развитию диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, заболеванию кишечно-желудочного тракта", - пишет Михаил Радуцкий в своем Facebook.

Кроме того, в сладкие напитки нередко вместо сахара добавляют синтетические подсластители, красители, ароматизаторы, консерванты. И все это наносит большой ущерб организму. Поэтому уменьшение потребления сладких напитков – не прихоть стайки медиков, а то, что нужно внедрять немедленно.

Не случайно уже более 65 стран мира ввели или сейчас вводят у себя налог на сладкие газированные напитки. В частности, недавно о введении такой инициативы заявили Израиль и Казахстан.

И в Украине следует вводить налог на потребление сладких газированных напитков немедленно, считает депутат. Ведь масштабы употребления таких напитков у нас приобрели угрожающую величину.

"Согласно исследованиям, треть украинских детей пьет сладкую газировку часто, более двух третей родителей не возражают, чтобы их дети употребляли газировку и сладкие пакетированные соки. Но, в отличие от соков, сладкую воду дети покупают чаще сами!", – сообщает нардеп.

Опыт введения таких налогов в разных странах мира показал: это привело к реальному снижению размера их потребления. Это, в частности, подтверждается и в докладе ВОЗ. К примеру, Латвия ввела у себя такой налог еще в 2002 году. И теперь в этой стране уровень потребления таких продуктов – один из самых низких в Европе.

Деньги, вырученные по такому налогу, предлагают использовать адресно - для преодоления ущерба от употребления сладких газированных напитков. В частности, на лечение и профилактику сахарного диабета.

Введение налога на сладкие газированные напитки не должно больно ударить по предприятиям, производящим такую продукцию. Опыт стран, уже внедривших такие платежи, показывает, что предприятия быстро адаптируются к новым условиям и переходят на производство напитков с меньшим содержанием сахара.

Напомним, в Украине также хотят обложить налогом фрилансеров. Ведь большинство из них не платят ни копейки в бюджет.