Украина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSии

Ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, до конца 2022 года.

Кабинет министров решил продлить специальную пошлину на трубопроводный дизель, уголь и автогаз происхождением из РоSSии.

Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 29 декабря, сообщил депутат Алексей Гончаренко, который посещает публичные заседания Кабмина

Для ввозимого трубопроводным транспортом дизельного топлива специальная пошлина составляет 4%, для сжиженных газов - 3%; для угля (кроме антрацитового, коксующегося, битуминозного) – 65%.

Они предусмотрены постановлением №719 от 17 августа 2020 года, срок действия которого продлен на 2022 год.

По оценке профильного издания enkorr, продление специальной пошлины автоматически означает, что нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс" не сможет возобновить работу, поскольку при нынешних ценах на дизель спецпошлина превышает 30 долларов за тонну, и это делает поставленный продукт неконкурентоспособным.

Напомним, что специальную пошлину ввели в 2019 году в ответ на недружественные действия со стороны РоSSийской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины.