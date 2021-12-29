Штраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в Украине

Кабинет Министров Украины запретил гражданам страны собирать грибы, ягоды и ловить рыбу. Правительство ввело огромные штрафы за причиненный вред природно-заповедному фонду государства.

Украинцев будут штрафовать за сбор грибов и лекарственных трав в лесах

Новое постановление Кабмина об охране природного достояния Украины утверждена целая система штрафов, которая будет применяться для назначения санкций в зависимости от размера вреда, причиненного природно-заповедному фонду.

Так, за каждый срезанный без лицензии гриб на территории природно-заповедных зон Украины нарушитель заплатит штраф в размере 75 гривен.

Сбор целебных трав также запрещен. За каждый цветок Кабмин предусмотрел штраф в размере 30 гривен. За каждый килограмм ягод, собранный в заповедных зонах, придется заплатить 378 гривен, за плоды и орехи - 1 154 гривны за килограмм.

За незаконную рубку или повреждение деревьев штрафные санкции в зависимости от степени ущерба, диаметра дерева и его места произрастания составит от 227 до 18,3 тыс. гривен.

Украинцев будут штрафовать за сбор грибов и лекарственных трав в лесах

Уничтожение растительности в природно-заповедных зонах влечет за собой штраф от 227 до 273,4 тыс. гривен в зависимости от возраста растения и его ценности. Данная позиция касается как трав, так и кустарников.

Штрафы предусмотрены Кабмином в отношении лиц, которые охотятся в заповедных зонах, уничтожают жаб и водоросли в водоемах, занимаются рыбной ловлей. Штрафы для нарушителей превышают 30 тыс. гривен.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде" под охраной государства находятся заповедники, национальные природные парки, заказники, заповедные урочища, памятники природы, ботанические сады, дендропарки и т.п.

Напомним, в Украине запретят продажу грибов на рынках на законодательном уровне. Кто может понести наказание за реализацию грибов?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фрилансеров в Украине заставят платить налогиФрилансеров в Украине заставят платить налоги
Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»
Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателейШтрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Тарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 годТарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривенАМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривен
На Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более 5 килограммовНа Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более 5 килограммов
Тарифы на воду в Украине вырастут с 1 января: цены по городамТарифы на воду в Украине вырастут с 1 января: цены по городам
Фрилансеров в Украине заставят платить налогиФрилансеров в Украине заставят платить налоги
Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателейШтрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей
В Грузии компанию оштрафовали за объявление о вакансии для высокой и худой женщиныВ Грузии компанию оштрафовали за объявление о вакансии для высокой и худой женщины
США помогут Украине купить 14 специальных морозильных камер для вакцин PfizerСША помогут Украине купить 14 специальных морозильных камер для вакцин Pfizer
70% своего дохода среднестатистический украинец тратит на еду и коммуналку70% своего дохода среднестатистический украинец тратит на еду и коммуналку
Нацбанк оштрафовал финучреждение на 51 тысячу. Причина — угрозы должникуНацбанк оштрафовал финучреждение на 51 тысячу. Причина — угрозы должнику
Связанные с Порошенко компании обжалуют решение АМКУ о 283 млн. штрафаСвязанные с Порошенко компании обжалуют решение АМКУ о 283 млн. штрафа
Последние новости
Подгружаем последние новости