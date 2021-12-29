Штраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в Украине

Кабинет Министров Украины запретил гражданам страны собирать грибы, ягоды и ловить рыбу. Правительство ввело огромные штрафы за причиненный вред природно-заповедному фонду государства.

Новое постановление Кабмина об охране природного достояния Украины утверждена целая система штрафов, которая будет применяться для назначения санкций в зависимости от размера вреда, причиненного природно-заповедному фонду.

Так, за каждый срезанный без лицензии гриб на территории природно-заповедных зон Украины нарушитель заплатит штраф в размере 75 гривен.

Сбор целебных трав также запрещен. За каждый цветок Кабмин предусмотрел штраф в размере 30 гривен. За каждый килограмм ягод, собранный в заповедных зонах, придется заплатить 378 гривен, за плоды и орехи - 1 154 гривны за килограмм.

За незаконную рубку или повреждение деревьев штрафные санкции в зависимости от степени ущерба, диаметра дерева и его места произрастания составит от 227 до 18,3 тыс. гривен.

Уничтожение растительности в природно-заповедных зонах влечет за собой штраф от 227 до 273,4 тыс. гривен в зависимости от возраста растения и его ценности. Данная позиция касается как трав, так и кустарников.

Штрафы предусмотрены Кабмином в отношении лиц, которые охотятся в заповедных зонах, уничтожают жаб и водоросли в водоемах, занимаются рыбной ловлей. Штрафы для нарушителей превышают 30 тыс. гривен.

Отметим, что в соответствии с Законом Украины "О природно-заповедном фонде" под охраной государства находятся заповедники, национальные природные парки, заказники, заповедные урочища, памятники природы, ботанические сады, дендропарки и т.п.

Напомним, в Украине запретят продажу грибов на рынках на законодательном уровне. Кто может понести наказание за реализацию грибов?