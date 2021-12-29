АМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривен

Наказание связано с остановкой производства жидкого хлора в 2018 году.

Антимонопольный комитет оштрафовал завод "Днипроазот" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского) на 80,1 млн. гривен за остановку производства жидкого хлора в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

"Днипроазот" – единственный производитель жидкого хлора в Украине. Реагент используется водоканалами для обеззараживания питьевой воды и очистки сточных вод в Украине.

Летом 2018 завод Коломойского на месяц остановил его производство, объяснив это высокими ценами на газ и отсутствием оборотных средств.

В результате более 170 украинских водоканалов остались без поставок дезинфицирующих средств на пике спроса. Технологический процесс очистки питьевой воды непрерывный, поэтому задержка с поставкой реагента могла обернуться эпидемиологической катастрофой национального масштаба, заявили в АМКУ.

В ходе расследования этого события комитет установил, что истинной причиной остановки производства было желание возобновить выгодный договор с "Укрнефтью", который производил аммиак на арендованных мощностях "Днипроазота", и повысить цены на жидкий хлор.

В связи с этим АМКУ признал действия "Днепразота" злоупотреблением монопольным положением и оштрафовал его.

"Днипроазот" – одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины. Предприятие является ведущим поставщиком минеральных удобрений (аммиак, карбамид и аммиачная вода), продуктов базовой химии (едкого натра и синтетической соляной кислоты), гипохлорита натрия.

Предприятие находится в Каменском.