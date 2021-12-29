Кабмин выделил из резервного фонда 300 млн гривен на зарплаты шахтерам

Государство выплатит долги в канун Нового года.

Кабмин выделил из резервного фонда 300 млн гривен на зарплаты шахтерам
Шахта Золоте
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров решил выделить из резервного фонда государственного бюджета 300 млн. гривен на зарплаты шахтерам.

Об этом сообщается в распоряжении №1733, которое правительство приняло на внеочередном заседании во вторник, 28 декабря.

Оно предусматривает, что Министерство энергетики сможет получить 300 млн. гривен для оплаты труда и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

До 30 декабря министерство должно предоставить отчет об использовании этих денег.

Напомним, что 16 декабря возле Верховной Рады митинговали шахтеры, требовавшие принять законопроект о выделении 2,4 млрд гривен для стабилизации работы шахт государственной формы собственности. Тогда он был принят в первом чтении.

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