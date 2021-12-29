Налоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлиц

Государственная налоговая служба Украины обратилась к гражданам страны, по отношению к которым представители бизнеса нередко совершают нарушения. Чтобы не стать жертвой обмана при покупке товаров, потребителей просят требовать фискальный чек и не переводить деньги на банковские карты физических лиц.

Не переводить деньги на карточки физических лиц - в Налоговой службе обратились к украинцам

Основным подтверждением правомерности совершения покупки в интернет-магазинах и обычных торговых точках является фискальный чек. Благодаря ему покупатель имеет право на получение гарантии качества и может быть уверенным, что свой товар он получит. Однако, многие люди, которые занимаются торговлей, пытаются обойти закон, предлагая покупателям оплатить покупку на банковскую карту физического лица, вместо предоставления реквизитов ФЛП. Это может повлечь за собой целую цепочку проблем.

Как рассказали в налоговой, граждане должны требовать от продавца фискальный чек, как подтверждение заключения сделки о купле-продаже того или иного товара.

Не переводить деньги на карточки физических лиц - в Налоговой службе обратились к украинцам

"В основном продавцы, использующие такую схему продаж, не зарегистрированы субъектами хозяйствования в установленном порядке. При этом покупатель не получает фискальный чек, теряет гарантию на товар и вообще рискует не получить его. Фискальный чек – это залог получения качественного, безопасного и сертифицированного товара, выполнения продавцом гарантийных обязательств, а также уплаты всех налогов в государственную казну", - объяснили украинским потребителям в ГНС.

Напомним, в Украине будут выслеживать и штрафовать фрилансеров. Людей, которые зарабатывают деньги и не платят налоги, заставят зарегистрировать ФЛП.


Шевченко Лилия, Тудей

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