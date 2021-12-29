ДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздники

"ДТЭК Киевские электросети" скорректировал график проведения плановых работ с 29 декабря по 10 января для того, чтобы не отключать электроэнергию в помещениях клиентов в эти дни.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы понимаем, как важно нашим клиентам встречать новогодние праздники дома со светом, теплом, уютом и комфортом. Это особенно актуально в период низких температур и ухудшения погодных условий, которое мы наблюдаем сейчас", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в компании подчеркнули, что аварийные бригады продолжат работать в круглосуточном режиме, чтобы возвращать свет в случае аварий или непогоды.

Накануне Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Святопетровское, Боярка, Крюковщина в Киевской области более суток были отключены от электроснабжения из-за аварии на линиях электросетей. Кроме того, некоторые дома кроме электричества остались без воды, услуг канализации и отопления, работающих на электроэнергии.

В компании "ДТЭК Киевские региональные сети" сообщили, что из-за резкого увеличения нагрузки на сети в период низких температур вышла из строя кабельная линия, которая частично питает улицы в 12 населенных пунктах Бучанского района.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заверил, что веерных отключений в Украине не будет, поскольку запасы угля увеличиваются.