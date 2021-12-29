На Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более 5 килограммов

Ранее крупнейшими считались образцы массой 1 930 г и 1 040 г.

На Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря весом более 5 килограмм.

Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Друзья, на Ровенщине нашли самый большой в Украине камень янтаря. Он весит более 5 кг и входит в десятку крупнейших «янтарных» камней мира. На сегодняшний день максимальный вес такого экземпляра - более 9 кг находится в Музее естествознания в Берлине. А в Украине самыми большими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г", - написал он в фейсбуке.

Такие экземпляры очень редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях.

Фото: facebook.com/koval8

Коваль отметил, что камень добыла компания " "Солнечное ремесло" на месторождении Владимирец-Восточный. Компания начала легальную добычу янтаря в мае этого года, после принятия распоряжения Кабинета министров, инициированного Ровенской ОГА.

"Напомню, легализовать эту сферу удалось благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. На сегодняшний день в области уже 55 реализованных на аукционах «янтарных» участков, поступления в госбюджет составили более 166 миллионов", - добавил глава Ровенской ОГА.

Фото: facebook.com/koval8

Напомним, в декабре 2019 года Рада приняла закон о добыче янтаря. Он предусматривает введение единых разрешений на разведку с правом добычи, продаваемых через электронные аукционы ProZorro.

В феврале 2020 года парламент в пять раз снизил ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря, с 25% до 5%.