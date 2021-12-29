Суд вернул государству Карачуновское водохранилище

Это самый большой источник поставки питьевой воды жителям Кривого Рога.

Суд вернул государству Карачуновское водохранилище

Прокуратура добилась возвращения государству водохранилища – крупнейшего источника поставки питьевой воды жителям Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковые требования прокуратуры и запретил обществу с ограниченной ответственностью использовать водохранилище площадью 4500 га стоимостью почти 407 млн грн для рыбохозяйственной деятельности. Кроме того, общество обязано вернуть водный объект государству", - говорится в сообщении.

Карачуновское водохранилище расположено на реке Ингулец (приток Днепра), в пределах Кривого Рога Днепропетровской области. Введено в эксплуатацию в 1958 году. Площадь водохранилища достигает более 36 кв. км.

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