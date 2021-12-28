В Хмельницкой области контрактник с отцом похитили запчастей к бронетехнике на 1 млн гривень

В условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла нанести вред обороноспособности нашего государства.

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к преступной деятельности причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовал хищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое из части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для продажи.

"В условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла нанести вред обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 12 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно: приборы ночного видения; гидроусилители башен; генераторы; перископы; оптические приборы; средства управления огнем; светомаскирующие комплекты и прочее.

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет примерно 1 млн гривень.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Мариуполе во время многоэтапной спецоперации нейтрализовали международную криминальную группировку, которая похищала людей на востоке Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Фрилансеров в Украине заставят платить налогиФрилансеров в Украине заставят платить налоги
Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»
Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателейШтрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Тарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 годТарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Пограничники обнаружили в Донецкой области контрафактных сигарет на почти 600 тыс. грнПограничники обнаружили в Донецкой области контрафактных сигарет на почти 600 тыс. грн
Заявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцевЗаявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцев
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Фермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га землиФермера из Житомирской области заподозрили в присвоении 1,2 тыс. га земли
НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"НКРЭКУ отменила штраф в почти 1,2 млн гривень для "Нафтогаза"
За спиртзавод во Львовской области во время приватизации предложили рекордные 333 млнЗа спиртзавод во Львовской области во время приватизации предложили рекордные 333 млн
В Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наукВ Одесской области арестовали 1,5 тыс. га незаконно отчужденной земли Академии аграрных наук
В Калуше за 73 млн гривень отстроят ратушуВ Калуше за 73 млн гривень отстроят ратушу
Полностью привитые от ковида украинцы получат по 1000 гривень, - ЗеленскийПолностью привитые от ковида украинцы получат по 1000 гривень, - Зеленский
В Киеве изъяли контрафактные электронные сигареты на 700 тыс. гривеньВ Киеве изъяли контрафактные электронные сигареты на 700 тыс. гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости