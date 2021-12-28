В Хмельницкой области контрактник с отцом похитили запчастей к бронетехнике на 1 млн гривень

Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной технике одной из воинских частей Хмельницкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

По данным следствия, к преступной деятельности причастен служащий-контрактник, который вместе со своим отцом организовал хищение комплектующих к бронетехнике. Военный вывозил краденое из части на собственном автомобиле или передавал их отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в гаражном помещении для продажи.

"В условиях особого периода нехватка таких комплектующих могла нанести вред обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 12 обысков. В ходе следственных действий были обнаружены и изъяты десятки узлов и деталей, комплектующих к военной бронированной технике, а именно: приборы ночного видения; гидроусилители башен; генераторы; перископы; оптические приборы; средства управления огнем; светомаскирующие комплекты и прочее.

По предварительным данным, общая стоимость похищенного имущества составляет примерно 1 млн гривень.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам объявлено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Мариуполе во время многоэтапной спецоперации нейтрализовали международную криминальную группировку, которая похищала людей на востоке Украины.