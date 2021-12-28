В Киеве демонтировали "царь-МАФ" площадью более 500 квадратных метров

Его установили вплотную к жилому дому на ул. Миропольская.

В Киеве демонтирован огромный нелегально установленный МАФ, расположенный в жилом массиве "Северо-Броварской".

Сооружение площадью более 500 квадратных метров установили вплотную к жилому дому, и это не единственное нарушение, сообщил в Facebook заместитель городского головы Дмитрий Белоцерковец.

"Справедливость победила! Наконец-то заканчивается демонтаж, ЦАРЬ-МАФа, который расположен по адресу: ул. Миропольская, 29", - написал он.

Фото: Facebook Дмитрий Белоцерковец

По словам Белоцерковца, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не выдавал паспортов привязок и не заключал договоры долевого участия на указанные объекты.

Фото: Facebook Дмитрий Белоцерковец Демонтаж

Фото: Facebook Дмитрий Белоцерковец

"Во-вторых, временные сооружения размещены на инженерных коммуникациях на расстоянии только 40 см к торцевой стенке.В частности, через земельный участок и размещенные конструкции лежит водопроводная сеть диаметром 250 мм, трубы дождевой канализации диаметром 300 мм. В-третьих, в непосредственной близости к объектам размещена магистральная теплосеть диаметром 700 мм КП «Киевтеплоэнерго»", – отметил он.

Земельный участок, где построили "царь-МАФ", с 2005 года находится в частной собственности. Разрешений на установку конструкций неизвестным никто из уполномоченных органов не предоставлял.

Аномально большой киоск на ул. Миропольская, 29 появился в декабре. Кто и что там планировал обустроить – не сообщается. Его начали строить ночью 27 ноября.