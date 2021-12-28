Канадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Коломойского

Станцию два года назад отключили от заводских электросетей.

Канадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Коломойского
Фото: ukrainian.voanews.com

Канадская компания TIU демонтировала солнечную электростанцию в Никополе из-за конфликта с Никопольским ферросплавным заводом Игоря Коломойского.

Об этом сообщил "Голос Америки" со ссылкой на гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича.

Два года назад солнечную станцию отключили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. По словам Юрковича, ремонт никто не вел, а от владельцев ферросплавного якобы раздалось предложение продать объект за бесценок.

Попытка решить проблему через суды провалилась.

"Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде. И как некоторые люди пытались влиять на наших людей - через политическое давление, через угрозы. И мы решили - мы переедем, так будет лучше", - рассказал Юркович.

При этом он напомнил, что сам президент Украины Владимир Зеленский предоставлял TIU персональные гарантии приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве в 2019 году.

По версии Никопольского ферросплавного завода канадские инвесторы шантажировали завод, не давая предприятию ремонтировать собственные электросети.

Бизнес-омбудсмен Марцин Свенцицкий выразил надежду на то, что компания продолжит бороться за свои права. "Я считаю неприемлемым то, что компания, производящая электроэнергию, остается отключенной от сетей, и эта ситуация длится уже два года. Даже если причина в необходимости ремонта, то это не может длиться так долго", - сказал он.

TIU Canada начала свою деятельность в Украине в июне 2017 года. Ее владельцем является инвесткомпания Refraction Asset Management. На сайте TIU сообщается, что компания построила СЭС в Никополе мощностью 10,5 МВт и еще одну в Николаевской области – мощностью 13,5 МВт. Также компании принадлежат несколько СЭС в Одесской области мощностью 33 МВт.

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