Полиция заподозрила кражу 12 млн гривен на капремонте поездов Kyiv Boryspil Express

Департамент стратегических расследований Национальной полиции заявил, что на капитальном ремонте поездов Kyiv Boryspil Express в 2019-2020 годах украли 12 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба полиции и Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, частный подрядчик, с которым были заключены три договора на общую сумму более 70 млн грн, использовал при ремонте рельсовых автобусов PESA старые запчасти ненадлежащего качества под видом новых. Несмотря на это, ЮЗЖД подписала акты выполненных работ и перечислила подрядчику деньги.

"Полученные избыточные средства были распределены между всеми участниками преступной схемы и легализованы путем приобретения элитного транспорта и недвижимости", - говорится в сообщении.

24 декабря полиция сообщила о подозрении пяти вероятным участникам схемы:

директору компании-подрядчика – по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной преступной группой), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса;

бывшему заместителю директора регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" – по ч. 5 ст. 191 УК Украины;

двум главным инженерам структурных подразделений – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины;

бывшему инженеру-технологу локомотивного депо – по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Напомним, Kyiv Boryspil Express был запущен 30 ноября 2019 года.