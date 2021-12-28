Минэкономики ухудшило прогноз ВВП на 2022 год до 3,6%

Коронавирус продолжает негативно влиять на украинскую экономику.

Минэкономики ухудшило прогноз ВВП на 2022 год до 3,6%
Фото: Макс Требухов

Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины на 2022 год с 3,8% до 3,6%.

Об этом сказала глава министерства, первый вице-премьер Юлия Свириденко в комментарии "Интерфакс-Украина".

"В основном это связано с новыми вызовами из-за продления коронавирусных ограничений. Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но выявление новых случаев и очередные волны COVID-19 свидетельствуют о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям", - рассказала она.

Свириденко также подчеркнула, что по итогам 2021 года у Украины будет самый высокий долларовый ВВП за всю историю – около $200 млрд.

Напомним, что в 2020 году ВВП Украины из-за коронакризиса снизился на 4% после четырех лет роста.

В 2021 году экономика возобновила рост, и, по последним прогнозам Минэкономики, по итогам года он составит 3%.

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