Тарифы на воду в Украине вырастут с 1 января: цены по городам

Уже с 1 января в Украине будут новые тарифы на воду и канализацию. НКРЭКУ разрешила 45 водоканалам повысить стоимость их услуг. Тарифы выросли на разную величину, при этом у некоторых водоканалов прирост очень существенный.

В Украине с 1 января вырастут тарифы на воду

Прибавка к тарифам у разных водоканалов составила от 3,05% до 55,65%. Наиболее высокие тарифы на воду получились у таких поставщиков:

  • КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;
  • КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;
  • КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн за кубометр воды.

В Киеве тарифы на воду и канализацию выросли на 20%. Стоимость кубометра воды в столице будет равна 30,38 гривны.

В целом список новых тарифов на воду и канализацию выглядит так:

В Украине с 1 января вырастут тарифы на воду

Коммунальщики объясняют ввод новых тарифов повышением затрат на водоснабжение. Себестоимость водоснабжения растет за счет повышения стоимости энергоносителей, повышения минимальной зарплаты персонала, рост налогов.

Напомним, цены на коммуналку в Украине вырастут сразу после отопительного сезона. В частности, кроме стоимости воды, с 1 января повышают стоимость своих услуг и облгазы. У них вырастет абонплата.


Марченко Любов, Тудей

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