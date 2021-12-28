Тарифы на воду в Украине вырастут с 1 января: цены по городам

Уже с 1 января в Украине будут новые тарифы на воду и канализацию. НКРЭКУ разрешила 45 водоканалам повысить стоимость их услуг. Тарифы выросли на разную величину, при этом у некоторых водоканалов прирост очень существенный.

Прибавка к тарифам у разных водоканалов составила от 3,05% до 55,65%. Наиболее высокие тарифы на воду получились у таких поставщиков:

КП "Облводоканал" (Запорожье) – 54,63 грн (без НДС) за 1 кубометр;

КП "Уманьводоканал" – 47,92 грн за 1 кубометр;

КП "Бердянскводоканал" – 47,56 грн за кубометр воды.

В Киеве тарифы на воду и канализацию выросли на 20%. Стоимость кубометра воды в столице будет равна 30,38 гривны.

В целом список новых тарифов на воду и канализацию выглядит так:

Коммунальщики объясняют ввод новых тарифов повышением затрат на водоснабжение. Себестоимость водоснабжения растет за счет повышения стоимости энергоносителей, повышения минимальной зарплаты персонала, рост налогов.

Напомним, цены на коммуналку в Украине вырастут сразу после отопительного сезона. В частности, кроме стоимости воды, с 1 января повышают стоимость своих услуг и облгазы. У них вырастет абонплата.