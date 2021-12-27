"Укрзализныця" продала первые 100 тысяч билетов по программе "ковидной тысячи"

"Укрзализныця" в понедельник, 27 декабря, заявила, что с момента начала выплаты "ковидной тысячи" пассажиры приобрели более 100 тысяч билетов на поезда. Общая сумма потраченных денег – более 42 млн гривень, а значит, средний чек составляет 420 гривень.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе «еПоддержка» пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО «Укрзализныця», на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах" , – утверждается в сообщении.

По карточкам "еПоддержка" можно купить любой билет на любой рейс, если его стоимость не превышает тысячи гривень.

Напомним, что программа "еПоддержка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала с 19 декабря, хотя некоторые банки начали открывать карты и зачислять на них деньги даже раньше. В ее рамках граждане могут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривень.

За эти средства можно приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или купить билеты на поездки внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, приобрести книги. Людям старшего возраста их также разрешат использовать для приобретения лекарств.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия". После проверки на соответствие установленным критериям гражданин сможет открыть виртуальный счет в онлайн-банке, получить на него деньги и потратить их на покупку услуги у участвующего в программе субъекта. По предварительным подсчетам, это более 6000 предприятий в сфере культуры, спорта и пассажирских перевозок.