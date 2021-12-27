Цены на жилье в новостройках Киева бьют рекорды: 2,5 млн за двухкомнатную квартиру

В Украине цены на жилье шагают вверх семимильными шагами. Стоимость недвижимости растет всюду, однако особенно остро ощущается этот процесс в Киеве и других крупных городах. Так, за двухкомнатную квартиру в киевской новостройке нужно отдать свыше 2,5 млн гривен. И это только – из среднего ценового сегмента, ибо квартиры повышенной комфортности стоят намного дороже.

Всего за 11 месяцев, с января по ноябрь 2021 года, цены на жилье в столице выросли в среднем на 26%. При этом растет стоимость квартир, как в новостройках, так и на вторичном рынке.

Каталог недвижимости ЛУН опубликовал средние цены на жилье в столичных новостройках

Так, однокомнатная квартира площадью 42,1 кв. метра в столице стоит в среднем 1 794 800 гривен. При этом цены в пригородах ощутимо дешевле, чем в Киеве . Однако и там даже самые скромные квартиры в новостройках стоят выше миллиона гривен. Например, за однокомнатное жилище площадью 37,4 кв. метра, расположенное в пригороде, нужно отдать 1 017 640 гривен.

За новую двухкомнатную квартиру площадью 64,7 кв. метра в Киеве нужно отдать 2 504 276 гривен. В пригороде двухкомнатное жилье немного меньшей площади стоит на миллион дешевле. Квартиру площадью 57,4 кв. метра можно приобрести за 1 470 000 гривен.

За столичные трехкомнатные апартаменты площадью 86,6 кв. метра придется отдать 3 477 880 гривен. А в пригороде более скромная трехкомнатная квартира на 68,3 кв. метра в новостройке идет за 2 097 550 гривен.

Напомним, эксперты рассчитали, сколько лет нужно откладывать среднюю зарплату, ничего не тратя, чтобы приобрести себе однокомнатное жилище в разных городах Украины. Оказалось, что дольше всех придется копить жителям Львова. Там придется себе во всем отказывать почти 8 с половиной лет. Киевлянам нужно копить свою среднюю зарплату почти 6 лет. А вот жители Северодонецка, могут собрать себе на однокомнатное жилище всего за 2 года и 9 месяцев.