"Тысячей за вакцинацию" воспользовались 6,5 млн украинцев

5,5 млн человек сформировали заявки.

"Тысячей за вакцинацию" воспользовались 6,5 млн украинцев
Фото: ukrinform.ua

Программой еПоддержка, в рамках которой полностью вакцинированные украинцы получают 1 тысячу грн, воспользовались 6,5 млн человек.

Об этом сообщила Министр экономики Юлия Свириденко.

5,5 млн человек сформировали заявки, а на реализацию проекта уже направлено 3 млрд. грн.

Министр напомнила, что в следующем году программа будет усовершенствована. "В частности, появится возможность для людей в возрасте 60+ покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства", - сказала Свириденко.

Дальнейшее усовершенствование программы будет зависеть от спроса и от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. “В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы. Это часть нашей новой экономической политики, в основе которой – стимулирование спроса посредством помощи людям”, – сообщила министр.

Напомним, каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе «Дия» получить от государства 1000 грн и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб.

В программу "еПоддержка" в настоящее время привлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Еще 13 украинских банков готовятся присоединиться к услуге.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателейШтрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей
В Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — ОпендатаботВ Украине зафиксирован рекордный рост количества ФОПов за последние 5 лет — Опендатабот
Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»Глава набсовета Укрэксимбанка о скандале вокруг финучреждения: «Что не некролог, то пиар»
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Тарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 годТарифы на распределение газа: стали известны цены на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Заявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцевЗаявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцев
Количество вакансий в Польше выросло — страна рассчитывает на украинцевКоличество вакансий в Польше выросло — страна рассчитывает на украинцев
ПриватБанк и другие рассказали, за что будут блокировать карточки и счета украинцевПриватБанк и другие рассказали, за что будут блокировать карточки и счета украинцев
Ткаченко призвал украинцев тратить "ковидную тысячу" не только на кино, но и на музеиТкаченко призвал украинцев тратить "ковидную тысячу" не только на кино, но и на музеи
Услугой еПоддержка воспользовались уже более 3 млн украинцев, – ФедоровУслугой еПоддержка воспользовались уже более 3 млн украинцев, – Федоров
Налоги для украинцев вырастут с 1 января: Зеленский подписал "ресурсный" законНалоги для украинцев вырастут с 1 января: Зеленский подписал "ресурсный" закон
Владелец Новой почты осудил украинцевВладелец Новой почты осудил украинцев
На "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дняНа "тысячу за вакцинацию" заявки подали более полумиллиона украинцев за два дня
В 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидкуВ 2021 году более 130 тысяч украинцев воспользовались правом на налоговую скидку
Налоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежиНалоги за погашенные ипотечные кредиты: с украинцев требуют миллионные платежи
Последние новости
Подгружаем последние новости