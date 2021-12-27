Налоги, уплаченные украинцами, могут частично вернуть

Гражданам Украины могут вернуть часть налогов, которые ими были уплачены. Налоги возвращают только по некоторым статьям расходов. Для того, чтобы оформить налоговую скидку за 2021 год, украинцам осталось совсем немного времени. Заявку на ее оформление нужно успеть подать до 31 декабря.

Украинцы отдают в качестве налогов немалую часть своей зарплаты. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) составляет 18%. Кроме того, с зарплаты взимают еще 1,5% военного сбора. Все это уменьшает выплату почти на 20%. Таким образом, если ваша номинальная зарплата составляет, например, 20 000 гривен, то реально вы на руки получаете всего 16 100. Однако часть уплаченных налогов можно получить обратно в виде налоговой скидки.

Полный перечень расходов, на которые можно получить налоговую скидку, содержится в пункте 166.3 Налогового кодекса Украины.

Кто имеет право на налоговую скидку:

Претендовать на нее могут резиденты и граждане Украины;

Граждане, у которых есть регистрационный номер карточки налогоплательщика;

Граждане, которые получают официальную (белую) зарплату;

Граждане, которые в уходящем году потратили часть денег на те статьи, по которым предусмотрен возврат части уплаченных налогов.

Кто не может претендовать на частичную компенсацию налогов:

ФОПы и частные предприниматели;

Граждане, которые получают зарплату неофициально (в конверте).

Как вернуть часть налогов

Чтобы вернуть часть налогов, нужно оформить заявление в налоговую службу, подкрепив его пакетом соответствующих документов. Сделать это можно как онлайн, так и непосредственно - лично посетив ближайший центр обслуживания налогоплательщиков.

Второй способ, конечно, потребует намного больше времени и нервов, хотя там вас должны проконсультировать, какие документы понадобятся.

Онлайн все делается быстрее. Нужно только следовать описанному алгоритму. Для оформления возврата части налогов онлайн вам понадобится электронная цифровая подпись. Если у вас ее еще нет, то оформить ее очень просто. Это можно сделать через сервис Приват24, в приложении "Дия", а также через другие электронные сервисы. Получение ЭЦП – процесс практически мгновенный. Поэтому с этим трудностей не должно быть никаких.

Как оформить налоговую скидку онлайн

Войти в личный кабинет плательщика налогов по ссылке с помощью сформированной электронной подписи.

с помощью сформированной электронной подписи. Подать запрос на получение информации о ваших доходах – для этого переходим во вкладку «Заявления, запросы для получения информации», оформляем заявление и ожидаем получения документа во вкладке входящие/исходящие документы.

Подготовить скан-копии документов, подтверждающих расходы-квитанции об оплате на имя заявителя, свидетельства о родстве (для возврата средств за обучение ребенка или родного), чеки и т.д.

Здесь следует помнить о том, что в квитанциях должна быть указана сумма только за ту услугу, по которой закон предусматривает налоговую скидку. Например, если в квитанции за оплату детсада общая сумма к оплате составляет услуги+питание, то такое заявление не примут. В таком случае квитанции по статьям расходов должны быть раздельные.

Объединить все документы и квитанции в один PDF-файл – сделать это можно с помощью онлайн-сервисов и установленных программ на ПК или смартфоне.

Перейти к разделу Электронный кабинет для граждан, где нажать на Подача декларации об имущественном состоянии и доходах.

Нажать на Создать и просмотреть, заполнена ли декларация автоматически.

Проверить уже введенную информацию и сверить ее с документом о доходах, который вы накануне заказывали, исправить неточности.

Заполнить декларацию с нуля, если предварительные данные отсутствуют.

Сохранить, подписать с помощью ЭЦПи отправить декларацию.

Напомним, в Украине сейчас проходит налоговая амнистия. После нее доходы тех, кто ею не воспользовался, будут проверять. В правительстве рассказали, как будет происходить проверка доходов после завершения налоговой амнистии.