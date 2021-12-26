Штрафы для ФЛП с кассовыми аппаратами: за что будут наказывать предпринимателей

В Украине с 1 января большинство предпринимателей будут обязаны работать с кассовыми аппаратами. РРО (регистраторы расчетных операций) или кассовые аппараты станут обязательны в работе почти для всех ФЛП 2-4 групп. При этом наличие РРО не гарантирует, что предприниматель не будет оштрафован. Штрафы предусматриваются за не использование кассового аппарата при расчетных операциях.

Кассовые аппараты нужно будет не только установить, но и пользоваться ими при проведении всех торговых операций. Если же предприниматель будет пользоваться РРО не в каждом случае или зачислять через регистратор не всю сумму покупки, то он может поплатиться за это немалым штрафом.

Обойтись без прохождения денег через РРО смогут лишь предприниматели, которые совершают все сделки путем банковских переводов. Всем остальным в обязательном порядке нужно пользоваться кассовыми аппаратами.

Штрафы будут зависеть от того, какое по порядку будет зафиксировано правонарушение. Если оно первое, то сумма штрафа будет равна 100% от суммы чека. Если зафиксируют второе или последующие правонарушения, сумма штрафа вырастет до 150% суммы чека.

За что будут штрафовать?

Штрафовать будут за использование РРО или программного РРО не на полную сумму проданных товаров или услуг.

За проведение расчетно-кассовых операций "мимо" РРО.

За невыдачу соответствующего расчетного документа или проведение расчетно-кассовой операции без использования расчетной книги. При этом расчетный документ может быть выдан либо в бумажной, либо в электронной форме.

Напомним, правительство отменило внедрение кассовых аппаратов для части ФОПов.