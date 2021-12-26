Заявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцев

Всего в рамках программы было потрачено 270 млн грн.

Заявки на получение 1000 гривень за вакцинацию подали уже 5 миллионов украинцев
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Заявки на получение 1 тыс. гривень в рамках программы "еПоддержка" подали уже 5 миллионов украинцев, прошедших полный курс вакцинации.

Об этом сообщает Урядовый портал.

"19 декабря официально стартовал проект еПоддержка, призванный помочь бизнесу, который во время пандемии пострадал больше всего. За этот период: 5 млн украинцев уже подали заявки на получение 1000 грн от государства; 6 млн уже открыли специальную карточку; всего было потрачено 270 млн грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня деньги начали начислять ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк. Специальные счета в этих банках открыли более 3,6 млн. человек.

Подать заявку в Дии на получение 1000 грн. можно до 29 декабря включительно.

Для того, чтобы сделать это, необходимо выполнить несколько шагов:

  • Оформить специальную карту еПоддержка в одном из банков-партнеров. Оформление карты бесплатно как онлайн, так и офлайн в отделении банка.
  • Загрузить приложение Дия или обновить его до последней версии в PlayMarket или AppStore.
  • Убедиться в наличии "зеленого" COVID-сертификата о двух дозах вакцинации. Сертификаты, полученные на портале Дия или бумажный от семейного врача, не подходят для получения выплат. Получить COVID-сертификат в приложении Дия сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжечкой.
  • Зайти в раздел Услуги и найти еПоддержку.
  • Выбрать для выплаты карту еПоддержка.
  • Ожидать зачисления средств.

Напомним, в Украине к программе "еПоддержка" по выплате 1000 грн украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, привлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк", "Ощадбанк".

Еще 13 украинских банков готовятся приобщиться к услуге.

Как сообщалось, в рамках программы "еПоддержка" выплату размером 1000 грн уже получили 2,3 млн украинцев. В общей сложности они потратили уже 200 млн грн. На получение "ковидной тысячи" украинцы подали заявок на 4,5 млрд грн.

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