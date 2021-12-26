Горняки получили 92 млн грн на зарплату

Дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета Министерства энергетики.

Горняки получили 92 млн грн на зарплату
Фото: freeradio.com.ua

В пятницу, 24 декабря, горняки государственных шахт получили 92 млн гривен на выплату заработной платы.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ", - говорится в сообщении.

Денежные средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющим право на получение государственной поддержки.

Напомним, Верховная Рада одобрила в первом чтении направление 2,4 млрд средств на выплату задолженности по зарплате шахтерам. Отдельные фракции и группы предлагали голосовать и за основу, и в целом, однако на голосование ставили только за основу.

По словам парламентария Михаила Волынца, сейчас задолженность шахтерам составляет 1 млрд. 708 млн., а в январе она достигнет 3 млрд. 100 млн. гривен.

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