Стоимость биткоина пересекла $51 тыс. после резкого роста в преддверии праздников

Биткоин резко вырос в цене и превысил отметку в $51 тыс. в преддверии грядущих праздников. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. За сутки курс криптовалюты вырос почти на $3 тыс.

Источник: Coindesk

За последние сутки минимальный курс валюты составлял $48,4 тыс., но в ходе торгов он поднимался до уровня в $51,5 тыс. На момент публикации новости биткоин остановился на отметке в $51,2 тыс., а суточный прирост составил около 5 %.

В течение года курс валюты был нестабильным на фоне новостей от китайских и американских регуляторов. Власти Китая полностью запретили использование криптовалют, а США широко обсуждают вопросы урегулирования сферы. Несмотря на это, биткоин частично восстановился после грандиозного летнего падения.

Как отмечает Markets Insider, в последнее время криптоактивы также потеряли часть стоимости из-за решений ФРС США по борьбе с инфляцией. Несмотря на это, инвесторы готовы вкладываться в рискованные активы, например, акции. Об этом свидетельствует закрытие S&P 500 на рекордном уровне. Судя по всему, вкладчики также интересуются криптоактивами. Главный экономист Chainalysis Филипп Градуэлл утверждает, что интерес инвесторов к биткоину в грядущем году сохранится.



