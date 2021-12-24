В Грузии компанию оштрафовали за объявление о вакансии для высокой и худой женщины

Служба инспекции труда Грузии оштрафовала ресторан "Эндорфин" по факту неоднократных случаев дискриминации при наборе работников.

Как пишет Грузия Online, несмотря на предупреждение от инспекции после первой публикации вакансии, компания снова выложила в соцсетях объявление, имеющее дискриминационное содержание.

"Нужен бухгалтер, девушка до 50 лет, на полную ставку. Требования: высокая, худая, с опытом работы в программе Fina, с опытом работы на предприятии. Просим послать CV вместе с селфи на мейл…", – говорилось в объявлении.

По данным инспекции, работодатель назвал вакансию шутливой и представил ее в качестве своего рода примера пропаганды здорового образа жизни. В службе, однако, подчеркнули, что дискриминация запрещена как в трудовых, так и в преддоговорных отношениях, в частности, на этапе размещения вакансий и отбора работников.

Служба инспекции труда пришла к выводу, что компания дискриминировала претендентов на работу по признаку возраста, пола и внешнего вида. В этой связи предприятие было оштрафовано в тройном размере.

Кроме того, компанию обязали изменить текст объявления вакансии.

В "Эндорфине" заявили, что не согласны с решением Службы инспекции. "Мы – Северная Корея? Чечня Кадырова? Нам запрещают шутить?" – написал представитель компании в соцсети.