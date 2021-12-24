Полиция за два месяца составила почти 7 тысяч протоколов о нелегальной торговле подакцизными товарами

Национальная полиция, начиная с 1 ноября, составила около семи тысяч админпротоколов о распространении горючего, ликероводочных и табачных изделий без акцизов.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

"Масштабные отработки [происходят] по всей стране. Например, в Николаевской области прекратили деятельность четырех подпольных цехов, которые производили до 30 тонн фальсифицированных алкогольных напитков ежемесячно. На Львовщине прекратили масштабное подпольное производство табачных изделий: полицейские изъяли оборудование и сигареты на 33 млн грн. В Харькове разоблачили подпольное производство горючего: изъята продукция и оборудование на 192 млн грн. В Винницкой области оперативники изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч литров этилового спирта", - рассказали в МВД .

Всего сотрудники полиции изъяли 361,8 тыс. литров алкоголя без акцизов, 156,3 тыс. литров этилового спирта, более 1,7 млн пачек табачных изделий и 500 кг табака, 10,8 тыс. тонн горючего и 595 единиц оборудования из подпольных АЗС.

МВД заявило, что после начала операции "Акциз" поступление платежей по акцизному налогу выросло. В ноябре они были на 808 млн гривен больше по сравнению с ноябрем 2020 года.