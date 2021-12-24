Херсонский морской порт перешел в концессию

Министерство инфраструктуры, "Администрация морских портов, "Рисоил-Херсон" и "Херсонский порт" 23 декабря подписали акты о передаче в концессию на 30 лет имущества ГП "Херсонский морской торговый порт".

Общая сумма инвестиций в порт - 320 млн грн, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры:

"Херсонский порт будет модернизирован, что значительно повысит его эффективность. Речь идет о по крайней мере 216 млн грн инвестиций в порт в ближайшие 3,5 года и не менее 18 млн грн для инфраструктуры Херсона. В частности, в планах - софинансирование капремонта дорог на пути к порту и новой площадки для грузовиков вне города", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, капитальные инвестиции помогут реализовать потенциал для развития перевозок внутренними водными путями, ведь порт находится в дельте Днепра. Одним из условий концессионного договора является увеличение до 80% доли грузов, направляющихся в порт внутренним водным и железнодорожным транспортом. Учредителями ООО "Херсонский порт" опосредованно выступают компании групп Risoil и Georgian Industrial Group. Договор о передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" был подписан в июне 2020 года.

Напомним, 1 декабря 2021 года Мининфраструктуры передало в концессию на 35 лет первый порт. С 2 декабря портом "Ольвия" начало управлять QTerminals. Гарантированные инвестиции составляют 3,4 млрд грн.

Концессия – форма государственно-частного партнерства, в рамках которого инвестор на платной основе получает право на строительство объекта или управление им. Операционный риск переводится на инвестора, ему не гарантируется окупаемость инвестиций или расходов. Доход от использования идет инвестору.