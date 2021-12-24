Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ. Это произошло из-за уменьшения роSSийским "Газпромом" поставок газа в ЕС через Польшу и Украину.

Об этом сообщил глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, 24 декабря отбор газа из хранилищ стал максимальным с начала отопительного сезона и достиг 762 млн кубометров.

"Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года, по подъему газа для этого дня", – добавил Макогон.

В целом, наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 млрд кубометров, что составляет 58,3% от объема и на 22 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

Фото: facebook.com/mcfire76

Между тем, "Газпром" снова не стал бронировать мощности в "Ямал-Европа" и снизил транзит через Украину со 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн.

"Снижение поставок газа в ЕС во время, когда его стоимость достигла 2000 долларов, говорит о том, что это не экономические решения, а сугубо политические, имеющие целью увеличить давление на ЕС по запуску "Северного Потока-2" на условиях РФ " , – подытожил глава Оператора ГТС Украины.

Напомним, 21 декабря цена на газ в Европе превысила $1900/тыс. куб. м и достигла нового рекорда. В тот же день спотовая цена на газ установила новый исторический рекорд, преодолев отметку в $2200 за 1000 куб. м.

Цена растет на фоне информации об остановке и развороте в реверс трансконтинентального газопровода "Ямал-Европа", а также о падении ветрогенерации в регионе.