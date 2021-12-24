США помогут Украине купить 14 специальных морозильных камер для вакцин Pfizer
Благодаря таким камерам можно одновременно хранить до 3 млн. доз.
Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) новые средства, которые будут использованы для того, чтобы приобрести и доставить в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры.
Об этом сообщила пресс-служба посольства США.
Оборудование должно быть доставлено в Украину в ближайшее время. Отмечается, что благодаря таким камерам можно одновременно хранить до 3 млн. доз вакцин Pfizer, что позволит обеспечить насущные дополнительные потребности в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса "Омикрон".
Десять морозильных камер будут установлены в складских помещениях ГП "Укрмедснаб" Минздрава Украины в Киеве, где хранятся вакцины на общегосударственном уровне, а остальные передадут в Харьков, Днепр, Львов и Одессу.
До оказания этой помощи, в начале декабря 2021 года, США безвозмездно направили еще 1,2 млн долларов в адрес ВОЗ, чтобы обеспечить неотложные меры по реагированию на пандемию COVID-19 в Украине. Общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID с начала пандемии – более 50 млн долларов.
Напомним, в сентябре в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.
В феврале США разрешили хранение и транспортировку вакцины Pfizer при стандартных температурах морозильной камеры от -15 до -25°С в течение двух недель, в отличие от -80 до -60°С, что обычно требуется. В мае Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцина Pfizer теперь может храниться при температуре холодильника гораздо дольше, чем это рекомендовалось ранее. Нераскрытые флаконы можно будет хранить до месяца вместо пяти дней, как разрешалось до сих пор.