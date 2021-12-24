США помогут Украине купить 14 специальных морозильных камер для вакцин Pfizer

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) новые средства, которые будут использованы для того, чтобы приобрести и доставить в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США .

Оборудование должно быть доставлено в Украину в ближайшее время. Отмечается, что благодаря таким камерам можно одновременно хранить до 3 млн. доз вакцин Pfizer, что позволит обеспечить насущные дополнительные потребности в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса "Омикрон".

Десять морозильных камер будут установлены в складских помещениях ГП "Укрмедснаб" Минздрава Украины в Киеве , где хранятся вакцины на общегосударственном уровне, а остальные передадут в Харьков, Днепр, Львов и Одессу.

До оказания этой помощи, в начале декабря 2021 года, США безвозмездно направили еще 1,2 млн долларов в адрес ВОЗ, чтобы обеспечить неотложные меры по реагированию на пандемию COVID-19 в Украине. Общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID с начала пандемии – более 50 млн долларов.

Напомним, в сентябре в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передал Украине морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.