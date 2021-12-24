"Укрзализныця": елка для центрального вокзала нашлась, ее устанавливают

В компании заверили, что ее должны были установить до 25 декабря, а не до 17-го.

"Укрзализныця" сообщила, что новогодняя елка, которую должны были установить на Центральном железнодорожном вокзале, нашлась. Сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что стоила она не 5 миллионов, а 600 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть "зрада" отменяется. Следовательно, можете быть спокойны, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ отметили, что елка стоит не 5 млн, а 600 тыс. гривен.

"Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества" - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18.00 на вокзале будут выступать ведущие музыкальные коллективы.

"Ждем всех, кто внимательно следит за жизнью "УЗ", 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале для вас будут играть ведущие музыкальные коллективы - в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение. Хороших нам всем праздников с елкой и без каких-либо подозрений", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Фото: t.me/UkrzalInfo/94