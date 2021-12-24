"Укрзализныця": елка для центрального вокзала нашлась, ее устанавливают

В компании заверили, что ее должны были установить до 25 декабря, а не до 17-го.

"Укрзализныця" сообщила, что новогодняя елка, которую должны были установить на Центральном железнодорожном вокзале, нашлась. Сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что стоила она не 5 миллионов, а 600 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть "зрада" отменяется. Следовательно, можете быть спокойны, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro", - говорится в сообщении.

При этом в УЗ отметили, что елка стоит не 5 млн, а 600 тыс. гривен.

"Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, в канун Рождества" - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18.00 на вокзале будут выступать ведущие музыкальные коллективы.

"Ждем всех, кто внимательно следит за жизнью "УЗ", 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 к нам в гости. На вокзале для вас будут играть ведущие музыкальные коллективы - в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим праздничное настроение. Хороших нам всем праздников с елкой и без каких-либо подозрений", - говорится в сообщении.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Фото: t.me/UkrzalInfo/94

Напомним, вчера, 23 декабря, в Киеве было возбуждено уголовное дело из-за отсутствия новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале. Столичная прокуратура сообщала, что филиал "Вокзальная компания" акционерного общества "Укрзализныця" заключил договор на установку елки до 17 декабря включительно, однако по состоянию на 23 декабря она установлена не была.

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